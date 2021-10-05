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«Отражает последние тенденции»: Барановская в пиджаке-франкенштейне и широких джинсах появилась в телестудии

Стилист Анастасия Левицкая специально для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды.

«Отражает последние тенденции»: Барановская в пиджаке-франкенштейне и широких джинсах появилась в телестудии
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская вновь стала соведущей Александра Васильева и Эвелины Хромченко на «Модном приговоре». Пока у Надежды Бабкиной концерты, красотка помогает «судьям» и стилистам мейковер-шоу преображать героинь.

Юлия Барановская с Александром Васильевым. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev/

Сама Барановская при этом всегда выглядит модно и по последним трендам. Один из образов, в которых появилась красотка в телестудии, состоял из пиджака-франкенштейна и широких джинсов. Стилист Анастасия Левицкая специально для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит звезды.

«Юлия Барановская предстала в широких джинсах и в объемном пиджаке. Образ телеведущей отражает последние тенденции 2021 года: смешение стилей разных десятилетий.

Актуальные широкие джинсы в стиле 70-х прекрасно сочетаются с объемным ярким пиджаком с подплечниками.

Грамотно в данном образе подобран макияж и прическа телеведущей. Макияж отлично дополнил цветовую палитру пиджака, а собранная высоко наверху прическа как бы вытянула визуально образ и позволила сделать акцент на пиджаке», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Образование: Санкт-Петербургская школа телевидения, курс от Skillbox «Fashion-стилист». Опыт работы – два года.

Анастасия Левицкая. Фото: личный архив

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