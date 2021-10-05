В зажигательном танце: обнажив пресс, Алина Загитова взорвала Сеть пластичностью своей фигуры

19-летняя звезда Олимпийских игр-2018 Алина Загитова активно ведет Instagram, а также часто появляется в TikTok у своей младшей сестры Сабины. Периодически они вместе выходят на связь с подписчиками.

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На этот раз Алина с сестрой решили устроить танцевальный дуэт и удивить поклонников своей синхронностью, пластичностью и эмоциональностью. У них это получилось более чем ярко – девушки буквально взорвали Сеть.

Фанаты Алины Загитовой пришли в настоящий восторг при виде танцующей любимицы. Красотка в кроп-топе и джогерах явила онлайн-миру постройневшую фигуру, и это не смогло остаться незамеченным.

«Какая же у Алины фигура крутая», «Вот это Алина пресс закачала, фигура отвал всего», «Какая подтянутая фигура! И загоревшая такая, как настоящая латиноамериканка прям», «Фигура у Алины классная», «Алина шикарно двигается», «Алина огонь! Королева на льду и в танце непревзойденная!», «Фигура у Алины просто вау!», — пишут фанаты.

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