Белье видно: помолодевшая Долина в черном смокинге явила миру откровенное декольте

В этом году Лариса Долина явно переживает вторую волну популярности. Звезда очень сильно похудела, расцвела и помолодела. Появилось много новых хитов – на волне так называемого хайпа с дуэтами звезда записала ряд новых композиций с молодыми исполнителями.

Сама Долина часто старается выходить в свет. И каждое ее появление на публике неизменно обсуждается в прессе и соцсетях. Накануне народная артистка отметилась на столичном шоу-концерте Натальи Сидорцовой. Звезда выбрала черный смокинг, в откровенном декольте которого пикантно выглядывало нижнее белье.

Отметим, в этом года Лариса Долина впервые зарегистрировалась в Instagram. Правда, ее страничку в последнее время часто блокировали, и сейчас пока она недоступна онлайн. поэтому за жизнью артистки позволяют следить ее дочь Ангелина Миончинская и стилист Ната Яновская.

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