Вода оставила без трусов: стоя в море, Наталья Рудова в бикини показала прелести

Звезда сериалов и музыкальных клипов Наталья Рудова поделилась в микроблоге по-настоящему летним и жарким снимком, взбудоражившим подписчиков и их воображение.

Новое фото снова оказалось снимком в бикини, только на сей раз Рудова предстала на нем будто бы без трусов.

«Волшебная вода, захотела и оставила меня на фото без плавок, а главное, они на мне! Я фиг знает, как так получается на фото», — удивленно заметила красотка.

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На снимке, если присмотреться, то, действительно, нижняя часть купального комплекта как будто отсутствует. Подписчики в комментариях принялись гадать, как так получилось. Кто-то вместо плавок увидел огуречные дольки, кто-то – кольца. В объем, помимо обсуждения прелестей актрисы у фолловеров в этот раз появился настоящий простор для креатива.

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