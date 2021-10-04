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Правильные черные линии: Хромченко показала платье, которое мгновенно делает фигуру стройнее

Вертикаль с легкостью справляется с необходимой коррекцией.

Правильные черные линии: Хромченко показала платье, которое мгновенно делает фигуру стройнее
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко во время эфира шоу «Модный приговор» на Первом канале посоветовала полным женщинам присмотреться к платью, которое подобрали стилисты проекта героине фэшн-преображения.

Платье с эффектом стройности. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Ведущую откровенно восхитил эффект стройности, который был заложен в этом наряде за счет правильной геометрии. Дело в том, что в нем было сочетание двух оттенков – черного и сиреневого. Более темный тон как бы окружал светлый и создавал иллюзию компактности фигуры. Важен и тот момент, что линии платья были расположены по вертикали, что зрительно сужает тело.

Платье с эффектом стройности. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

«Знание геометрии помогло нашим стилистам подобрать для нашей героини платье, которое вытянуло ее, сделало визуально ее размер меньше, это очевидно всем. Оно освежило ее», — прокомментировала Хромченко.

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