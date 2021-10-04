Правильные черные линии: Хромченко показала платье, которое мгновенно делает фигуру стройнее

Эвелина Хромченко во время эфира шоу «Модный приговор» на Первом канале посоветовала полным женщинам присмотреться к платью, которое подобрали стилисты проекта героине фэшн-преображения.

Ведущую откровенно восхитил эффект стройности, который был заложен в этом наряде за счет правильной геометрии. Дело в том, что в нем было сочетание двух оттенков – черного и сиреневого. Более темный тон как бы окружал светлый и создавал иллюзию компактности фигуры. Важен и тот момент, что линии платья были расположены по вертикали, что зрительно сужает тело.

«Знание геометрии помогло нашим стилистам подобрать для нашей героини платье, которое вытянуло ее, сделало визуально ее размер меньше, это очевидно всем. Оно освежило ее», — прокомментировала Хромченко.

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