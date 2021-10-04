«На куклу похожа»: изменившуюся Ани Лорак с трудом узнали

В одной из последних Stories микроблога певицы Ани Лорак появилось фото в откровенном платье-бандо цвета хаки. Примечательно, что внешность исполнительницы на свежем снимке вызвала много вопросов к знаменитости.

Поклонники поп-дивы заметили, что на фото Лорак в обтягивающем платье выглядит слишком кукольно. Неестественные черты и слишком матовая кожа удивили подписчиков певицы.

Одни фанаты исполнительницы уверены, что во всем виноваты «уколы красоты». Другие считают, что изменения во внешности Лорак — последствия чрезмерного использования фотошопа.

«На куклу похожа!», «От прежней красоты ничего не осталось», «Как много фотошопа! Чему верить?», «Тут не столько много фотошопа, сколько уколов красоты. Так что уже на прежнюю себя не похожа», — прокомментировали фолловеры Лорак ее новое фото.

Напомним, ранее Ани Лорак в кожаном жакете с акцентом на талии подчеркнула прелести фигуры. Артистка спела в живую свой хит «Сопрано».

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