«Подло»: Ольга Бузова ответила на слив личной переписки с Давидом Манукяном

Телеведущая Ольга Бузова уже давно рассталась с шоуменом Давидом Манукяном. Однако звезды до сих пор не могут забыть прежние обиды и ссоры. Хотя экс-избранница Давы не готова вернуться к рэперу, она не исключает возобновления отношений с бывшими.

К слову, ведущую шоу «Звезды в Африке» вдохновляет роман Бена Аффлека с Дженнифер Лопес. После 20 лет перерыва артисты вновь сошлись.

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«Я не категорична. Не могу сказать: «Нет, я бы не смогла войти в реку дважды». Потому что не было еще такого опыта. Все возможно. Это зависит от того, как вы расходились. Если партнер плохо поступил со своим любимым человеком, подло, то зависит от женщины — готова ли она простить», — призналась Ольга.

«Есть масса примеров и в шоу-бизнесе — Бен Аффлек с Дженнифер Лопес. Я очень надеюсь, что это все правда, и нас не водят за нос. Потому что они такие милые, такая красивая пара. Но зачастую за этой красивой картиной скрывается много того, что зрителю и поклонникам недоступно. Иногда действительно красивая картинка рассыпается на осколки, когда ты понимаешь, что происходит внутри семьи, за кадром», — заявила Бузова на презентации шоу «Бузова на кухне».

Напомним, ранее Давид Манукян решил отомстить Ольге Бузовой и опубликовал личную переписку с бывшей возлюбленной. В сообщениях телеведущая просит экс-избранника поговорить с ней.

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