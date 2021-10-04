«Совместное путешествие в Стамбул»: Лена Катина поделилась подробностями романа с долларовым миллионером

Исполнительница Лена Катина недавно заявила о возрождении группы «Тату». Оказалось, помимо творческих проектов, у знаменитости есть грандиозные планы на личную жизнь.

Напомним, артистка призналась, что встречается с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым.

А не так давно Катина разоткровенничалась и поделилась подробностями развития романа с богатым бизнесменом.

Певица рассказала, что вместе с влиятельным сотрудником «Тинькофф» готовится к путешествию в Турцию.

«Сейчас мы планируем отправиться в первое совместное путешествие в Стамбул», — заявила Катина.

Также исполнительница назвала отношения с Спиридоновым служебным романом.

«Мы встречаемся с июля этого года, и это по сути был служебный роман. Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки, когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества, и потом уже не могли наговориться. Дима очень харизматичный человек, и я безумно рада, что он никак не связан с шоу-бизнесом», — рассказала Катина starhit.ru.

Ранее Лене Катиной ответил экс-композитор группы «Тату». Сергей Галоян напомнил певице, что она не имеет права распоряжаться принадлежащими ему песнями. Поэтому предстоящий трибьют музыкального дуэта Волковой и Катиной может не состояться.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.