«Смачная пощечина для Хюррем?»: Джансу Дере сексуально приспустила трусики на бедра

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» ни на грамм не располнела в талии.

Джансу Дере в одном из своих интервью призналась, что всем сердцем полюбила Фирузе из сериала «Великолепный век». Девушке понравилась эта яркая и запоминающаяся роль. По сценарию в гарем к султану Сулейману она попала, прикинувшись обычной рабыней, прибывшей из Персии. Соблазнив падишаха Фирузе хатун стала его фавориткой. Поклонники проекта разделились на два лагеря: одни недоумевали, как султан Сулейман мог позабыть свою Хюррем, другие поддерживали красавицу-персиянку. Но таких было куда меньше. Все ополчились против Фирузе и были рады, когда Хюррем султан спровадила девушку из дворца.

После съемок в «Великолепном веке» на Джансу Дере посыпались предложения от продюсеров. Актриса много снимается в сериалах. При этом актриса ни на грамм не прибавила в талии. На «горячем» фото в бикини партнерша Халита Эргенча предстала в тесных трусиках, приспустив белье на стройные бедра.

«Опа! От красавицы-персиянки такого никто не ожидал!!», «Хюррем-то не зря ревновала», «Сулейман бы тут же позабыл весь свой гарем», «Помню, как переживала за Хюррем султан. Та сильно ревновала своего Сулеймана к Фирузе! Но потом ее быстренько отправили восвояси», «Мда! Хюррем султан знала, как спровадить персидскую змею», «Хороша Фирузе, такая стройняшка», «Смачная пощечина для Хюррем?», «Сулейман бы выхватил фиолетовый платок», — пишут фолловеры.

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