Сергей Минаев признался, что имел влияние на Аллу Пугачеву

59-летний певец Сергей Минаев вспомнил, как помог зрителям увидеть Аллу Пугачеву. Примадонна не захотела выходить на сцену, но артист смог подобрать нужные слова и спасти концерт.

Алла Борисовна всегда была окружена талантливыми мужчинами. Помимо романов с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным, у Пугачевой были и просто фавориты. Певица умела находить восходящих звезд среди начинающих артистов и покровительствовала им. Среди них оказался и исполнитель Сергей Минаев.

Минаев признался, что в свое время имел большое влияние на Примадонну. Однажды он один сумел убедить артистку выйти на сцену.

«Алла Борисовна же капризная звезда у нас. И, кажется, тогда в Одессе что-то случилось. Ее администраторы послали меня к ней поговорить, потому что я у нее тогда был эдаким фаворитиком», — заявил Минаев в эфире шоу «Легенда» на RTVI.

О сегодняшнем образе Аллы Пугачевой Сергей Минаев отзывается положительно. Исполнителю нравится преображение Примадонны:

«Стала больше двигаться, начала по-другому одеваться, сменила репертуар. Она же очень умный человек».

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