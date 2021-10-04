Белоснежный салон и диван с подушками: Рудковская с гордостью показала частный самолет, на котором отправилась в Париж

Яна Рудковская явно тяготеет к леопардовым принтам, которые часто встречаются в ее нарядах. Ранее мы писали о коллекции мини-сумочек продюсера, которую она показала в личном блоге.

На видео, которое она записала в своей внушительной гардеробной комнате Яна появляется в костюме с анималистичным принтом. Она примерила в комплекте широкие кюлоты, которые, по заверению Эвелины Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала, с новой силой этой осенью вошли в топы актуальных луков.

И вот новый образ от Яны Рудковской, но все тот же леопардовый принт. На сей раз звезда облачилась в пижамный костюм, в котором предстала на борту частного самолета.

Жена Евгения Плющенко не смогла скрыть свою гордость по поводу собственного достатка и возможности путешествовать в комфортных условиях и провела короткую видеоэкскурсию по салону лайнера.

«Нежно-белого цвета красивый самолет!» — сказала она.

В кадр также попали внушительный диван с многочисленными подушками и стол с тортиком и свежими крупными ягодами. Как оказалось, Яна Рудковская отправилась на Неделю моды в Париж со своим новым проектом. Каким – звезда раскрывать пока не стала.

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