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Какая есть: беременная Нюша без стеснения показала жировые складки на спине, позируя в лифчике

Звезда не скрывает своего особенного положения от публики.

Какая есть: беременная Нюша без стеснения показала жировые складки на спине, позируя в лифчике
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша долгое время скрывала от поклонников, что беременна. О том, что звезда ждет второго ребенка стало известно только после выхода в свет ее последнего клипа «Небо знает!», где она продемонстрировала свой округлившийся животик.

После этого артистку не остановить – она показывает свое изменившееся тело во всей красе в самых разных образах и видах – в облегающих нарядах, спортивных облачениях с лосинами, в мини и даже в купальнике.

На сей раз Нюша обнародовала в личном блоге фото в лифчике от купальника, прикрыв бедра парео. Звезда не стала прятать от публики не только внушительного животика, но и жировых складок на спине,которые появились у нее в период беременности.

Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

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