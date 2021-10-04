Какая есть: беременная Нюша без стеснения показала жировые складки на спине, позируя в лифчике

Звезда не скрывает своего особенного положения от публики.

Певица Нюша долгое время скрывала от поклонников, что беременна. О том, что звезда ждет второго ребенка стало известно только после выхода в свет ее последнего клипа «Небо знает!», где она продемонстрировала свой округлившийся животик.

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После этого артистку не остановить – она показывает свое изменившееся тело во всей красе в самых разных образах и видах – в облегающих нарядах, спортивных облачениях с лосинами, в мини и даже в купальнике.

На сей раз Нюша обнародовала в личном блоге фото в лифчике от купальника, прикрыв бедра парео. Звезда не стала прятать от публики не только внушительного животика, но и жировых складок на спине,которые появились у нее в период беременности.

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