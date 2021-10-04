«Кожа в идеальном состоянии! А там веснушки?»: Пугачева игриво приспустила сорочку с плеч

Примадонна спряталась за цветущим кустиком, оставив на виду только изящные тонкие плечики с поцелуями от солнышка.

В Instagram шоумен Максим Галкин делился пикантным снимком Примадонны, позже этот же кадр попал и в фан-аккаунт певицы. На фото Алла Пугачева позировала в одной тонкой сорочке игриво приспустив ткань с плеч. При этом артистка блеснула идеальной кожей и веснушками на шее, предплечьях и декольте. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Алла Борисовна. В свои 72 года певица может дать фору и молодым. Пугачева задорно улыбалась на фото, демонстрируя свои жемчужно-белые зубки.

«Кожа в идеальном состоянии! А там веснушки?», «Ну какая же на все-таки красотка», «Завидуйте молча! Выглядит улетно», «Вот так бабушка Алла! А уже и правнуки появятся!! Главное, душой не стареть», «Пигментные пятна? Или веснушки», «Ну какова красота», «Рядом с молодым мужем расцвела», «С Филькой такой не была», «Ну Аллуся! Ну красотка», «Сногсшибательная», — пишут фолловеры

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