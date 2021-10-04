Ирина Виннер-Усманова извинилась перед сестрами Авериными

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Виннер-Усманова признала, что грубо обошлась с сестрами Авериными. Примечательно, что знаменитость все же уговорила спортсменок выступать после Олимпиады в Токио.

Напомним, Арина и Дина Аверины подверглись несправедливому судейству на прошедшей Олимпиаде. После этого гимнастки решили уйти из спорта. Тренер спортсменок не ожидала такого. Ирина Виннер-Усманова резко отреагировал на заявление подопечных, назвав их «мокрыми курицами».

И все же Аверины послушались тренера и выступили турнире Olympico Cup.

«Ирина Александровна поддержала нас после Олимпийских игр, приободрила, привела в чувство, и мы теперь снова тренируемся, выступаем. Я очень скучала по зрителям. Ирина Александровна позвонила и сказала, чтобы завтра были в зале. Вот мы и вернулись. Она извинилась за слова о «мокрых курицах», сказала, что была неправа. Мы боялись возвращаться из-за судейства, что опять повторится ситуация, которая была на Играх», — передали слова Арины Авериной Sport24.

Напомним, ранее актриса Мария Кожевникова заступилась за Дину Аверину, которая получила второе место на Олимпиаде в Токио. Артистка сама занималась гимнастикой, поэтому ей было особенно больно видеть несправедливое судейство на масштабных соревнованиях.

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