«Она буквально светилась»: свидетели на свадьбе Прохора Шаляпина поделились воспоминаниями о Татьяне Дэвис

Знакомые артиста Прохора Шаляпина развеяли слухи о том, что умершая жена знаменитости не была состоятельным юристом.

Друзья Шаляпина подтвердили, что исполнитель убит горем. Свидетели на свадьбе 37-летнего певца вспомнили, как Татьяна Дэвис радовалась. Брак с Шаляпиным был первым для бизнес-леди.

«Я познакомились с Татьяной незадолго до их торжества с Прохором. Таня показалась мне очень тихой, доброй женщиной. Для нее это был первый брак. На свадьбе она буквально светилась», — призналась актриса Марина Орлова.

Как и актер Георгий Кирьянов, Марина Орлова уверена в искренности чувств Прохора Шаляпина к миллионерше из Канады. Также приятели артиста рассказали, что Дэвис сторонилась публичности.

«Я могу подтвердить, что она действительно была успешным адвокатом, ее знают в Америке и в Канаде. Просто Таня не любила светиться на публике. Кстати, никому из ее окружения, а там в основном люди бизнеса, не нравилось, что после знакомства с Прохором о ней стали так много говорить», — отметила актриса в mk.ru.

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