Саша Артемова из «Дома-2» в стильном костюме цвета молока вышла на осеннюю прогулку с дочкой

Экс-участница реалити-шоу Саша Артемова в хмурую погоду предпочла облачиться во все белое.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова всегда продумывает образы, в которых предстанет на фото в своем микроблоге.

На этот раз на осеннюю прогулку с двухлетней дочкой Саша Артемова облачилась в костюм молочного цвета, состоящий из брюк в спортивном стиле и куртки с меховым воротником. Чтобы визуально удлинить ноги, Саша Артемова выбрала кроссовки тоже молочного оттенка.

В наряд светлых оттенков Саша Артемова нарядила и свою дочку. Малышка облачена в пудровое пальто, шапочку и розовые штанишки.

Такими нарядами, судя по всему, Саша Артемова пытается прогнать осеннюю хандру, на которую и пожаловалась под фото с прогулки с дочкой.

«Я терпеть не могу осень за ее холод, голод и одиночество. У меня всегда в эту пору депрессия, грусть и боль в душе от воспоминаний», — поделилась Саша Артемова.

Единственное, что поднимает настроение экс-участницы «Дома-2», это мысль о скорой совместной фотосессии с дочерью.

«Сейчас мы с дочкой собираемся на фотосессию, и у меня отличное настроение, невзирая на все трудности и проблемы. Я держусь, как могу», — добавила Саша Артемова.

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