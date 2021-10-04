Концерт Армин ван Бюрена и другие массовые мероприятия отменены

Только два региона в России могут проводить концерты до трех тысяч участников.

Глава Роспотребнадзора Алена Попова напомнила, что по всей стране отменены культурные и спортивные мероприятия из-за коронавируса.

Отметим, что новых решений не принималось. Попова лишь обобщила ситуацию по стране.

Концерты, спортивные соревнования и прочие досуговые мероприятия разрешены от одной до трех тысяч участников в только в двух регионах РФ. В остальных субъектах страны ситуация остается прежней.

По словам главного санитарного врача России, ни один регион не имеет права проводить мероприятия с числом участников более трех тысяч человек.

Так, в пятницу, восьмого октября в Москве отменяется выступление 44-летнего нидерландского диджея Армина ван Бюрена. Музыкальный продюсер должен был сыграть на юбилейном фестивале EDM.

Армин Ван Бюрен вместе со своей командой планировали отметить в столице юбилей — 1000 эпизод Asot.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации артистки Ольги Прокофьевой. Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» не смогла справиться с коронавирусом в домашних условиях. Поэтому врачи решили перевести актрису в больницу.

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