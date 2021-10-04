«Для выхода в свет»: Рудковская в леопардовом одеянии похвасталась своей коллекцией мини-сумочек

Многие привыкли к постам Яны Рудковской в Instagram, где она демонстрирует свои изысканные завтраки. Икра и экзотические фрукты на столе у продюсера появляются столь же часто, как у большинства граждан яичница. Частенько подаются блюда на антикварной посуде, о чем жена Евгения Плющенко не забывает напоминать.

Также Яна любит показывать в Сети содержимое своей большой гардеробной. И тут точно есть, где развернуться! Пользователи то и дело изучают ее коллекции обуви, аксессуаров, одежды…

На сей раз Яна Рудковская, облачившись в леопардовый костюм, решила показать свои маленькие сумочки Lady Dior.

«Мне их дарят все мои друзья, с каждой из них у меня связана какая-то уникальная история! Большинство из них явно предназначено для выхода в свет», — прокомментировала продюсер

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