Как похожа на бабушку: Ирина Млодик запечатлела младшую дочку Клару на руках у своей мамы

Известная актерская пара Эммануил Виторган и Ирина Млодик стали полноценной счастливой семьей, когда в ней появились две очаровательные наследницы – Этель и Клара. Старшей дочери пары три с половиной года, а младшей не так давно исполнилось два годика.

Хорошенькие девочки стали центром внимания не только для своих родителей, но и поклонников Эммануила Виторгана и Ирины Млодик.

Особенные чувства к малышкам питает их бабушка, мама Ирины Млодик. Для нее внучки стали очень долгожданными.

В микробоге Ирина Млодик поделилась кадром, наполненным любовью и трепетом. На нем запечатлена ее мама с внучкой, младшей дочерью Млодик и Виторган Кларочкой.

«С любимой бабушкой», — подписала фото Ирина Млодик.

Подписчики восхитились теплым снимком и пришли к выводу, что Клара очень похожа на свою бабушку.

«Красавицы! Бабуля лучшая! Дай бог, здоровья», «Как похожи!», «Ирина, у вас очень красивая женская линия», — высказались в Сети.

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