В новом выпуске «Форта Боярд»: Иван Дорн проводил Прохора Шаляпина и Николая Наумова в «тюрьму» и остался один

27 сентября спустя два года на канал СТС вернулось шоу «Форт Боярд». В выпуске 4 октября в команде будут звезды: музыканты Иван Дорн и Прохор Шаляпин, Влад Чижов и актеры сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов, Владимир Селиванов. Правда, в итоге в игре остался только один Иван, пока члены его команды «отбывали» срок в тюрьме форта.

«Конечно, морально мне было непросто в тот момент. Шансов пройти игру до конца практически не было. У нас была действительно сложная драматургия, когда я потерял всех. И я думаю, что это обязательно стоит увидеть: даже в Голливуде такое «кино» редко получается», — прокомментировал игру Иван Дорн.

Напомним, ворота французского форта вновь открылись для российских участников ровно через два года после старта съемок первого сезона для канала СТС: в прошлом году производство новых выпусков отложили из-за локдауна. Прошлый сезон с Сергеем Шнуровым посмотрел каждый пятый телезритель страны. В этом году его заменил Сергей Бурунов, который впервые в своей карьере выступил в роли ведущего телепроекта.

Программа выходит в 20.00 каждый понедельник на СТС!

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