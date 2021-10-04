«Настоящий хозяин!»: Пугачева показала потрудившегося в саду сына Гарри в пуховике и сапогах

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают детей в старых добрых традициях, не балуя их. На завтрак детям дают обычные каши, сосиски и вареные яйца, на обед – супы и картошку с котлетками. Время для гаджетов у малышей очень ограничено. В основном они играют с обычными игрушками и друг с другом.

Возможно, благодаря этому дети растут смышлеными, с фантазией и совсем не выглядят избалованными. Кроме того, ребята помогают родителям в саду собирать урожай и, как оказалось, убирать опавшую листву.

Алла Пугачева показала в личном блоге видео, на котором ее сын Гарри идет уставший, но счастливый с граблями в сторону дома. «Настоящий хозяин! Я горжусь тобой!» — сказала Примадонна. И добавила: «Устал? Пойдем, заслужил обед!»

Отметим, что Гарри, как любой развитый и веселый ребенок, смог превратить труд в увлекательную игру, воображая, что он – Баба Яга, а грабли – метла, на которой можно летать.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.