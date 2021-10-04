«Никого не было. Все вкалывали»: Пьеха рассказал о своем детдомовском детстве со знаменитыми бабушкой и мамой

На «ДНК-шоу» Лолиты артист при этом признался, что не таит зла на своих близких.

На телеканале «Пятница!» и видеосервисе Premier вышел новый выпуск «ДНК-шоу». В гости к Лолите Милявской пришел певец Стас Пьеха. Он сдал ДНК-тест и, обсуждая его результаты, рассказал Лолите о жизни в детском доме.

Стас Пьеха признался, что в детстве из-за постоянной занятости бабушки Эдиты Пьехи и мамы Илоны Броневицкой он какое-то время провел в детском доме.

«Когда мамы нет с детства рядом, есть ощущение, что ты никому не нужен. Ты не понимаешь в детстве, что мама работает, и поэтому ее нет», — сказал певец.

На вопрос ведущей о бабушке, он ответил: «Никого не было. Все вкалывали. Все принадлежали стране в тот момент. Но никаких обвинений!»

По словам Стаса, благодаря детскому он смог социализироваться в общества, никакой обиды ни на маму, ни на бабушку он не таит.

ДНК-тест подтвердил, что с генетикой у певца все в порядке: Пьеха обладает редким геном долголетия (встречается у одного из 5 тысяч человек) и у певца отсутствуют гены риска внезапной сердечной смерти. Полный выпуск «ДНК-шоу» со Стасом Пьехой доступен на Premier.

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