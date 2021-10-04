«Выход мы найдем»: заморозившая яйцеклетку Татьяна Буланова готова стать мамой в любом возрасте

Известная певица Татьяна Буланова подарит ребенка своему молодому бойфренду, как только он ее об этом попросит.

У певицы Татьяны Булановой сейчас роман с бывшим спортсменом, который на девятнадцать лет моложе звезды.

Вокалистка рассказала, что разговоры о детях с бойфрендом они уже ведут. Татьяна Буланова не исключает для себя возможности еще раз стать мамой, но пока этот вопрос так остро в их паре не стоит.

У звезды есть двое детей, а ее бойфренд еще ни разу не становился папой. Татьяна Буланова уверяет, что как только она решит для себя, что готова к новому материнству, то найдет способ, как это сделать.

Несколько лет назад Татьяна Буланова заморозила яйцеклетку. Главное, по ее словам, быть морально готовой к рождению ребенка.

«Мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же, только тогда, когда возникнет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но я думаю, что выход мы найдем», — цитирует Татьяну Буланову РИА Новости.

Напомним, не так давно в эфире программы «Секрет на миллион» певица Наташа Королева призналась, что продала свою яйцеклетку другу в США. Таким образом, у вокалистки есть не только сын, но и биологическая дочь.

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