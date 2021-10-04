«Отстань от нашей Ларисочки Гузеевой, собака!»: Ольга Картункова публично высмеяла Гарика Харламова

Во время шоу «Игра» участницы «Сборной России» Ольга Картункова и Екатерина Моргунова сделали пародию на хейтеров.

На телеканале ТНТ с успехом идет шоу «Игра», где за главный приз борются команды юмористов так называемой старой и новой школ.

В минувшее воскресенье отожгла «Сборная России», в которой принимают участие Ольга Картункова и Екатерина Моргунова.

Артистки сделали пародию на хейтеров и обрушили свой «гнев» на члена жюри шоу «Игра» Гарика Харламова, припомнив ему конфликт с ведущей «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой.

«Отстань от нашей Ларисочки Гузеевой, собака! Жалко, что этот долбач комментарии не читает. Скотобазина! Задолбал уже бедную женщину, дятел хрипатый. Слушай, а может, ему в stories напишем, что он — псина дебильная? Хотя он все равно ничего не поймет, он же тупой!» — говорили со сцены Ольга Картункова и Екатерина Моргунова.

Правда, в финале сценки артистки все же решили нивелировать наезды на Гарика Харламова, они назвали его смешным и похвалили за результаты похудения.

Однако Гарик Харламов, высказываясь о выступлении «Сборной России», все же сказал, что Ольга и Катя его оскорбили.

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