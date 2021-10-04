«Звезды в Африке»: Митя Фомин устроил истерику в пустыне

В третьем выпуске проекта ТНТ артист стал номинантом на вылет из проекта.

В третьем выпуске проекта ТНТ «Звезды в Африке» участники испытали много ярких эмоций. Так, Анна Хилькевич пробралась через стеклянный лабиринт, заполненный змеями и пауками, чтобы заработать свой обед. А Вот с Митей Фиминым и вовсе случилась истерика. Ведь он считал себя сильным участником и не хотел покидать проект.

«Я уже осознал, что, если ты идешь к победе, если у тебя есть чувство локтя, если ты разделяешь беды и нужды остальных, это не имеет никакого отношения в этом коллективе. Здесь действуют не во имя дружбы и согласия, гармонии и результата, здесь действуют подленько», — высказался Фомин.

В финальном задании Митя оказался прозорливее Айзы Долматовой, которая и покинула проект.

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