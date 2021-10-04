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«Чувство вины родители испытывать будут всегда»: Курбан Омаров показал трогательные кадры с дочкой Теоной

Моментами бизнесмен поделился в своем инстаграм.

«Чувство вины родители испытывать будут всегда»: Курбан Омаров показал трогательные кадры с дочкой Теоной
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа после шести лет брака. Их общей дочери Теоне в начале декабря исполнится шесть лет. Бизнесмен старается чаще проводить с ней свободное время, а в инстаграм посвящает наследнице большое количество публикаций. На этот раз он поделился трогательными кадрами, на которых был запечатлел семейный отдых.

Курбан Омаров с дочкой
Курбан Омаров с дочкой. Скриншот: instagram.com/zimamoscow

«Всегда тяжело принимать реальность, касающуюся наших детей. И вроде бы все отлично, но чувство вины родители, наверное будут испытывать всегда. Нам свойственно излишне драматизировать события, особенно когда в жизни все идет не так как принято в обществе. Но, поверьте, все будет хорошо!», — написал Омаров.

Добавим, что Ксения Бородина стала участницей нового сезона «Ледникового периода» и уже закрутила новый роман с армянским бизнесменом.

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