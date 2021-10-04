«Я не думаю, что это было очищение»: Вележева негативно высказалась после признаний Прокловой

Как отметила актриса, она не хочет никого судить.

Актриса Лидия Вележева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия» высказалась после откровений своей коллеги Елены Прокловой.

«Сейчас пошли откровения о домогательствах продюсеров и режиссеров. А вы как к этому относитесь?» — спросил свою гостью Борис Корчевников.

«Очень многие хотят хайпануть. И придумывают все, что угодно. Главное, быть в поле зрения зрителей. Актриса, которая хочет привлечь внимание режиссеров. Она училась для чего? Чтобы отдаться режиссеру и получить роли? Для меня это уже не актриса». Лидия Вележева

Как отметила Вележева, она в эти романы на съемочной площадке не верит.

«Как правило, наши девочки делают все, чтобы у них было продолжение работы. И таких случаев, к сожалению, много. Это вранье разрушает. Проклову я не могу судить. Она сама об этом рассказала. Я не думаю, что это было очищение. Каждый выбирает сам возможность, когда и что сказать. Я не могу никого осуждать», — заметила Вележева.

Ранее Елена Проклова заявила, что к ней в пятнадцатилетнем возрасте домогался известный режиссер. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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