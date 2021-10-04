«Уже адвоката нанял»: в Сети обсуждают поведение Шаляпина после смерти жены-миллионерши

Не успел Прохор Шаляпин отыграть пышную свадьбу, как стал вдовцом. В браке артист и миллионерша из Канады Татьяна Дэвис пробыли всего два месяца. Почти все это время 42-летняя блондинка провела в клинике, где боролась с коронавирусом. Но 30 сентября Прохор заявил, что она умерла.

Ранее певец говорил, что не будет бороться за наследство богатой жены. Была солидарна с сыном и его мать. Однако в Сети утверждают обратное.

«Бедный мальчик уже адвоката нанял для вступления в наследство», — написали пользователи Сети.

Добавим, что Дэвис владела сетью адвокатских контор в Оттаве, которые специализировались как раз-таки на семейном праве. Ранее сообщалось, что перед свадьбой Дэвис заставила Шаляпина подписать брачный договор на 150 страниц.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.