Редкий кадр: Каменских в кожаных легинсах спрятала пышные формы под безразмерной толстовкой

Поп-дива Украины Настя Каменских чаще появляется перед публикой без одежды, нежели в ней.

34-летняя певица Настя Каменских, ставшая знаменитой благодаря дуэту «Потап и Настя», по-прежнему в фокусе внимания публики. Фанатам интересны не только творчество и выступления звезды, но и ее контент в Сети. Она регулярно радует поклонников снимками в бикини, но на сей раз запостила редкое фото в одежде.

Каменских предстала в черных кожаных легинсах и безразмерной толстовке, скрывшей пышные формы. Столь неожиданный снимок, причем рядом с кадром в бикини, озадачил подписчиков. По-видимому, девушка еще не скоро окажется на долгожданном море, а посему решила утеплиться даже в соцсети.

Напомним, сейчас Каменских замужем за своим коллегой Потапом, то есть рэпером Алексеем Потапенко. Он тоже строит сольную карьеру, а также продюсирует красавицу-жену.

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