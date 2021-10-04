Пока мама на льду: Прилучный задарил сына и дочь презентами из Средней Азии

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в прошлом году. Они прожили в браке девять лет и воспитывали двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию. Наследники живут с мамой, но и звездный папа часто проводит с ними время.

В своем инстаграм Павел показал кадры, на которых запечатлелся с дочкой и сыном, примеряя подарки из Средней Азии. Недавно актер побывал в Ташкенте, где проходил международный кинофестиваль.

«Приятно возвращаться из поездок не с пустыми руками! Спасибо за подарки. Примерили, нам с детьми все подошло», — написал Прилучный.

Напомним, Агата Муцениеце стала участницей нового сезона «Ледникового периода». А Прилучный недавно рассказывал о премьере фильма «Соври мне правду».

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