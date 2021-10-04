«Вылитая мама!»: Боня запечатлелась с повзрослевшей дочкой в одинаковых костюмах

Виктория Боня живет в Монако с дочкой Анджелиной. Наследницу она родила миллионеру Алексу Смерфиту, с которым рассталась несколько лет назад, но сохранила хорошие отношения.

В своем инстаграм телеведущая редко показывает фото наследницы, но на этот раз сделала исключение. Вместе они сходили на футбол. Примечательно, что обе нарядились в одинаковые костюмы неонового цвета.

«Энджи впервые была на футболе, ей безумно понравилось», — написала Боня.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Вылитая мама! Красотки! Какие классные», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Боня вернулась из Африки, где принимала участие в новом проекте ТНТ. Правда, популярной блондинке пришлось покинуть шоу первой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.