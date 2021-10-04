Двойной праздник: Бритни Спирс выйдет замуж в день своего сорокалетия

Недавно поп-певица получила предложение руки и сердца от своего бойфренда.

Несколько дней назад 39-летняя Бритни Спирс получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Сэма Асгари. 27-летний фитнес-тренер поддерживал поп-певицу несколько лет, пока та пыталась выйти из-под опеки своего отца. От внимания родителя Бритни также недавно избавилась и теперь вовсю готовится к свадьбе.

Как пишет Mirror, торжество Спирс намерена устроить в день своего 40-летия – 2 декабря. Торжественная церемония пройдет на Гавайях. Лично поздравить артистку смогут Мадонна, Шер, семья Кардашьян и другие американские звезды, которые поддерживали ее последнее время.

Напомним, что с Сэмом Асгари Бритни познакомилась на съемках клипа. Тогда иранец работал манекенщиком и фитнес-тренером.

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