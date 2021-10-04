Тридцатиметровая комната и отдельная ванна: как живут кошка Матильда и собака Моника Алены Кравец

В особняке светской львицы Алены Кравец кошка Матильда и собака Моника чувствую себя королевскими особами. У каждого питомца тридцатиметровая комната и отдельная ванна. Об их жизни рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

У Моники стены в комнате обиты бархатом и есть двуспальная кровать. Кравец внимательно следит за питанием своих питомцев. Она кормит их исключительно белым мясом. У них отборное питание. Питомцы Алены Кравец ходят в салоны красоты. Светская львица расходует в месяц на кошку и собаку не менее ста тысяч рублей.

«Это у нас Моника. Ей примерно пять лет. Я не знаю ее точный возраст. Я ехала на машине и нашла ее. У собачки была парализована нижняя часть. Ее либо избили, либо какой-то удар был. Потребовалось полгода, чтобы я ее восстановила. Это уколы и массажи. Был длительный процесс». Алена Кравец

Отметим, что Алена Кравец живет в шикарном особняке на Рублевке. Она известная модель, актриса и певица.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.