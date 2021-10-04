Гуляет по гектару территории, проводит вечера около Галкина: как живет шпиц Пугачевой Маруся

Собачка уже несколько лет является любимицей семьи.

Шпиц Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Маруся живет, как у Христа за пазухой. О любимце Гарри и Лизы Галкиных рассказали в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Маруся часто гуляет по огромной территории замка юмориста Максима Галкина в деревне Грязь. Рыжий окрас, острый носик и взгляд с хитрым прищуром – это все о Марусе.

«Хочешь погуляй по гектару территории. Хочешь проведи вечер около Максима Галкина», — заявили создатели программы.

Напомним, что шпиц Маруся появился в семье Пугачевой и Галкина еще до рождения детей – Лизы и Гарри. Примадонне было скучно одной в замке пока ее муж разъезжал по гастролям. Это животное чистых кровей из элитного питомника.

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