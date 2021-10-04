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«Спасибо нашему тренеру»: младшая дочь Ягудина и Тотьмяниной завоевала медаль в художественной гимнастике

Об этом спортсменка рассказала в своем инстаграм.

«Спасибо нашему тренеру»: младшая дочь Ягудина и Тотьмяниной завоевала медаль в художественной гимнастике
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Накануне Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина отметили день рождения младшей дочери. Мишель исполнилось шесть лет. А сразу поле праздника она выиграла серебряную медаль на соревнованиях. Мишель занимается художественной гимнастикой.

«Вчера было много событий. Спасибо нашему тренеру за стальные нервы», — написала Тотьмянина.

Мишель Ягудина с тренером
Мишель Ягудина с тренером. Скриншот: instagram.com/tatianatotmyanina

Напомним, спортивная пара также воспитывает дочь Лизу, которой в этом году исполнилось 12 лет.

Недавно Татьяна и Алексей стали участниками нового сезона «Ледникового периода».  Спортсмен, как и ранее, ведет ледовое шоу, а его жена выходит на лед, как участница.

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