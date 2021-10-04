«Кажется грубоватым»: невестка Орбакайте дополнила зеленый ромпер с розовым жакетом черными ботфортами

Модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, обожает участвовать в фотосессиях. Она модель и обладает подходящей фигурой и внешними данными, чтобы примерять самые разные образы.

На этот раз девушка выбрала необычный образ, который не совсем соответствует наступившему сезону. Она нарядилась в летний зеленый ромпер и розовый жакет поверх него. А вот обувь выбрала из другой «оперы» — грубые черные ботфорты.

Стилист Оксана Шлентова дала свою экспертную оценку образу красотки.

«Данный аутфит отвечает актуальным модным тенденциям в сочетании цвета, стиля, кроя вещей. Но хочу отметить, что к такому модному красивому цветовому сочетанию верха не совсем подходят такие сапоги-чулки, да еще в черном цвете. Образ кажется грубоватым. Я бы порекомендовала сменить обувь на светлые сапоги на удобной платформе «рыбацкие», — советует стилист.

Также модный эксперт советует заменить сумку на аксессуар светлого цвета или в тон верха. Тогда образ бы смотрелся более стильно и гармонично.

«Подходит ли образ Алене в плане стиля? Скорее да, чем нет. В плане цвета — здесь присутствует яркое сочетание разных оттенков, причем насыщенных, которое более гармонично смотрелись бы на смуглой внешности или брюнетке. Алена более нежная и светлая по типажу внешности, поэтому яркость красок выходит на первый план, лицо уходит на второй план, то есть внимание в первую очередь привлекает цвет костюма и пиджака. Я рекомендую оставить стиль аутфита, и чтобы немного смягчить образ по цветовой палитре, заменить одну из ярких вещей на более спокойные оттенки, пастельные, нейтральные, базовые, нюдовые. Также можно добавить пару тонких цепочек разной длины цвета серебра», — заключила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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