Горячий тренд: Каменских в мини-бикини модного цвета сезона взбудоражила загорелыми прелестями

Певица выбрала яркий оттенок и не прогадала – он сейчас в тренде.

Экс-солистка группы «Потап и Настя» Анастасия Каменских в тоске по лету снова совершила широкий шест, который так нравится ее подписчикам – опубликовала пляжное фото в мини-бикини.

Словно предвидя тренды, украинская поп-дива покрасовалась в купальнике ультрамодного цвета сезона – фуксии, о которой уже успел рассказать стилист и историк моды Александр Васильев.

Позируя на пляже рядом с мужем, Каменских не постеснялась красиво позировать, демонстрируя загорелые прелести во всей красе. Подписчики в комментариях взбудоражились в ответ.

«Крутые! Фигурка на этой фото прям огонь и все очень сдержано», «Наша обалденная малышка», «Настя, ты супер», «Огонь!», «Вау», «Красота», «Как позируют девушки, и как позируют мужчины», «Шикарнющая фотка», — пишут в комментариях.

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