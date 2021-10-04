«С ума сойти!»: Чехова подразнила фанатов роскошным декольте

В последнее время Анфиса Чехова много путешествует. Телеведущая перемещается между курортами и странами, параллельно радуя своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями. Недавно она побывала в США, где отдохнула в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Майами.

В эти дни телеведущая находится в Москве. Но и вдали от морских курортов она может поднять фанатам настроение, опубликовав весьма откровенное фото. На снимке Анфиса позировала в голубом платье с роскошным декольте.

«Красавица какая! Вам идет этот цвет! Обожаю Вас! С ума сойти можно! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Чехова отметит свой 44-й день рождения. О личной жизни она не рассказывает, известно только, что несколько лет назад телеведущая развелась с актером Гурамом Баблишвили, которому родила сына Соломона.

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