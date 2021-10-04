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«Добавляют объема»: располневшая Королева вышла по грибы в брюках, кардигане и кедах на «тракторной» подошве

Стилист Элла Маковей нашла массу недочетов в модном образе невысокой артистки.

«Добавляют объема»: располневшая Королева вышла по грибы в брюках, кардигане и кедах на «тракторной» подошве
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Певица Наташа Королева стремится выглядеть на съемках стильно и ярко. Правда, у нее не всегда это получается правильно.

Очередной цветной прикид исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Красная помада» продемонстрировала в походе по грибы. Она надела кардиган, брюки и кеды на модной подошве. Стилист Элла Маковей оценила аутфит певицы.

«В яркий образ грибника Наташа включила и кеды на «тракторной» подошве, и объемный кардиган с геометрическим рисунком. Конечно, и брюки, и кардиган добавляют объема пышной фигуре певицы. Высокие контрастные кеды в сочетании с закатанными трениками укорачивают ноги. Но ведь по грибы — это не на красную дорожку», — заключила стилист.

Справка Teleprogramma.pro
Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

Элла Маковей. Фото: личный архив

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