«Добавляют объема»: располневшая Королева вышла по грибы в брюках, кардигане и кедах на «тракторной» подошве

Певица Наташа Королева стремится выглядеть на съемках стильно и ярко. Правда, у нее не всегда это получается правильно.

Очередной цветной прикид исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Красная помада» продемонстрировала в походе по грибы. Она надела кардиган, брюки и кеды на модной подошве. Стилист Элла Маковей оценила аутфит певицы.

«В яркий образ грибника Наташа включила и кеды на «тракторной» подошве, и объемный кардиган с геометрическим рисунком. Конечно, и брюки, и кардиган добавляют объема пышной фигуре певицы. Высокие контрастные кеды в сочетании с закатанными трениками укорачивают ноги. Но ведь по грибы — это не на красную дорожку», — заключила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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