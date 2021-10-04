«Нам всегда весело с Ксюхой»: Соловьев показал, как с Бородиной готовит новый номер

Ксения Бородина участвует в восьмом сезоне «Ледникового периода». Ее напарником на льду стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который, к слову, в прошлом году выходил на лед с Ольгой Бузовой.
В своем инстаграм спортсмен показал, как они с Бородиной готовят новый номер.
«Нам всегда весело с Ксюхой. Импровизация – путь в развитии», — подписал кадры Соловьев.
Напомним, что участниками ледового шоу в новом сезоне также стали Агата Муцениеце, Даня Милохин, Никита Пресняков и другие звезды. А вот Давид Манукян был вынужден оставить проект по причине полученной травмы.
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