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Бедра сразу станут шире: Хромченко указала на расцветку юбки, которая полнит всех

Телеведущая Эвелина Хромченко допустила, что это хороший вариант для тех, кто нуждается в формах как у Кардашьян.

Бедра сразу станут шире: Хромченко указала на расцветку юбки, которая полнит всех
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

В эфире программы «Модный приговор» телеведущая Эвелина Хромченко напомнила модницам о правилах построения образов в стиле колор-блок. Это когда наряд состоит из ярких блоков разных оттенков. Фэшн-эксперт советует использовать при создании таких аутфитов три цвета.

Хромченко указала на расцветку юбки, которая полнит всех. Кадр из шоу «Модный приговор»

Среди представленных на моделях примеров Хромченко указала на юбку, цветовое решение которой полнит бедра. И объяснила, почему.

Хромченко указала на расцветку юбки, которая полнит всех
Хромченко указала на расцветку юбки, которая полнит всех. Кадр из шоу «Модный приговор»

«Юбка, которую вы видите, работает на расширение бедра, это очень очевидно, потому что треугольники, которые сходятся кверху как раз в зоне бедра начинают расходиться. И для тех женщин, которым как раз очень важно добавить объема своим бедрам, это очень хороший вариант для решения проблемы», — отметила стилист.

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