Бедра сразу станут шире: Хромченко указала на расцветку юбки, которая полнит всех

Телеведущая Эвелина Хромченко допустила, что это хороший вариант для тех, кто нуждается в формах как у Кардашьян.

В эфире программы «Модный приговор» телеведущая Эвелина Хромченко напомнила модницам о правилах построения образов в стиле колор-блок. Это когда наряд состоит из ярких блоков разных оттенков. Фэшн-эксперт советует использовать при создании таких аутфитов три цвета.

Среди представленных на моделях примеров Хромченко указала на юбку, цветовое решение которой полнит бедра. И объяснила, почему.

«Юбка, которую вы видите, работает на расширение бедра, это очень очевидно, потому что треугольники, которые сходятся кверху как раз в зоне бедра начинают расходиться. И для тех женщин, которым как раз очень важно добавить объема своим бедрам, это очень хороший вариант для решения проблемы», — отметила стилист.

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