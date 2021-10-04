Советовала Хромченко: Бузова в модном спортивном костюме поддержала тренд на колор-блок

Телеведущая Ольга Бузова редко одевается по-спортивному даже в повседневности.

Певица, телеведущая, актриса Ольга Бузова – большая модница. Она обожает стильно одеваться даже в повседневности.

Обычно красотка наряжается в женственные платья. Но иногда делает исключения, не забывая при этом о моде и трендах. В этот раз Ольга предстала в спортивном костюме в стиле колор-блок, состоящем из разных ярких оттенков.

Об этом стильном цветовом решении, как колор-блокинг, буквально на днях рассказывала телеведущая Эвелина Хромченко. Фэшн-эксперт обозначила основные моменты, которые важно учесть при создании подобного образа.

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