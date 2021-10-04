«Трусики бы чуть повыше»: Лариса Копенкина в бикини едва не потеряла стринги на пляже

Экс-жена Прохора Шаляпина отдыхает в Египте и публикует массу снимков в купальнике.

У 66-летней бывшей жены Прохора Шаляпина Ларисы Копенкиной на пляже Хургады чуть не случился конфуз.

Экс-возлюбленная артиста, отдыхая и позируя на камеру в бикини, едва не потеряла стринги от купальника. Она так увлеклась процессом, что не заметила, как трусы начали сползать ниже уровня талии и оказались на экстремально низком уровне.

На это не обратила внимания сама бизнесвумен, а вот внимательные подписчики сразу же указали на экстремально низкий уровень трусиков своей любимице.

«Красотка, все красиво, ярко!!! Но… трусики бы чуть повыше, они бы не испортили фигуру и не дали бы намека на обвисший животик!», — заметил кто-то из подписчиц.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!