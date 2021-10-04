«Танец мамы»: Татьяна Навка показала, как отрывается на детской дискотеке

В минувшие выходные Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили семилетие своей дочки Нади. На празднование собрались многие знаменитости – друзья семьи чемпионки и чиновника.

День рождения дочке мама устроила в стиле семейки Адамс – эту мрачную историю малышка Надя Пескова обожает уже давно, и эта стилизация под потусторонних персонажей не первая в череде праздников. На вечеринку были приглашены не только друзья именинницы, но и взрослые звездные гости – Филипп Киркоров, Жасмин, Алика Смехова и другие селебрити.

Нашлась возможность как следует оторваться на дискотеке и у Татьяны Навки. Звезда льда показала, как зажигательно умеет танцевать, и объяснила, почему празднует день рождения дочери не 21 августа, когда та родилась, а почти на полтора месяца позже:

«Ловите зажигательный и ритмичный танец мамы с детьми!!! Как летний ребенок, Надюша празднует День Рождения с небольшой отсрочкой, потому что в августе все ещё в отпусках, а отметить хочется с друзьями!», — объяснила звездная мама.

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