«Меня благословила Алла Борисовна»: Волочкова спела на светском рауте песню Пугачевой из «Иронии судьбы»

Балерина давно запела, но в этом году сделала большую ставку на вокал.

Кроме балетного станка, Анастасия Волочкова часто прикладывается к микрофону – с 2009 года балерина заявила о себе как о певице. С тех пор периодически звезды сцены исполняет для публики свои и не только хиты.

На днях Волочкова стала приглашенной звездой на одном из светских раутов. Балерина на вечере исполнила песню «Мне нравится, что вы больны не мной». Артистка показала фрагмент своего выступления в микроблоге и похвасталась:

«На исполнение этой песни «Мне нравится» меня благословила Алла Борисовна Пугачева, которая была первой исполнительницей этого произведения», — написала артистка.

Подписчики высоко оценили исполнительское мастерство балерины. Но многим показалось, что звучание все-таки не живое, а играет фонограмма.

Кстати, поет балерина с 2009 года. Но в этом году она представила поклонникам свой первый сольный альбом.

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