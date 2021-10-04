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«Мы в раю»: обнаженная Макеева кокетливо прикрылась одеялком на Мальдивах

Актриса отправилась постигать психологию.

«Мы в раю»: обнаженная Макеева кокетливо прикрылась одеялком на Мальдивах
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

На днях Анастасия Макеева рассказала своим фанатам, что отправляется на Мальдивы. Там актриса планирует постигать азы психологии в компании звездного коуча. Накануне звезда театра осуществила задуманное.

«Мы в раю. А вот что с нами тут будет происходить, мы будем подробно описывать и поверьте, это не просто отдых. Мы прилетели учиться!», — написала Макеева.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Скриншот: instagram.com/makeeva_travel

При этом актриса позировала в постели, прикрывшись полотенцем.

«Хорошего отдыха! Как классно! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Макеева запустила собственный бренд косметики. В уходовую линейку вошли шампунь и бальзам для волос, а также сыворотка для лица.

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