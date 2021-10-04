Бахрома скользит по бедрам: Каменских соблазнительно вильнула своей пышной «как у Ким» в откровенном наряде

Экс-солистка группы «Потап и Настя» Анастасия Каменских сейчас звезда без преувеличения мирового уровня. Ее сольное творчество покорило не только европейских слушателей, но и завоевало сердца поклонников по ту сторону Атлантики.

Ни дня не проходит, чтобы Каменских не вышла на сцену. У нее график расписан на годы вперед, но даже в таком режиме красотка находит время на себя, любимого мужа и корпоративы. Накануне Каменских устроила для своей команды вечеринку, о чем сообщила в микроблоге.

Изобретать наряды для тусовки в кругу своих Каменских не стала. Она облачилась в знакомый многим поклонникам концертный образ – откровенное платье-бюстье с бахромой на бедрах. Снимая видео для микроблога, красотка соблазнительно повиляла своей «как у Ким» и пышными бедрами, сведшими с ума не одного поклонника.

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