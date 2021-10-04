Горы по колено: Юлия Барановская, засучив брюки, залезла в алтайские сугробы

Теле- и радиоведущая Юлия Барановская минувшие выходные провела на Алтае. Там выпал первый снег, и встретить его красотка решила в горах.

На горных склонах Республики Алтай, куда улетела телеведущая с другом Юрием Столяровым, образовались настоящие сугробы. Барановская, засучив брючины, поспешила пройтись по сугробам, и погрязла в них по колено. Счастливая, она позировала на камеру на фоне завораживающих пейзажей.

На Алтай Барановская не впервые. Знакомство с этим местом силы у нее состоялось в прошлом году, и с тех пор она побывала тут несколько раз.

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