Папин хвостик: Рудковская показала, как годовалый сынок просится к отцу на ручки

Малыш Арсений отправился с Евгением Плющенко на прогулку по саду, но идти своими ножками не очень хотел.

Осенью исполнился годик самому младшему члену семьи Яны Рудковской и Евгения Плющенко – их сыну Арсению. Мальчик уже показал родителям свой характер, и они его прозвали Директором.

Как растет и развивается малыш, Рудковская регулярно показывает не только в его персональном аккаунте в Instagram, но и у себя в микроблоге Евгения Плющенко. в выходные папа и сын вышли на прогулку по саду, а мама вооружилась камерой. И не зря.

Рудковская подловила, как малютка Арсений ходит за папой хвостиком и просится на ручки. Сначала Плющенко-старший сдался и взял сынишку к себе, но мама настояла, чтобы кроха ходил сам, после чего молчаливый, но целеустремленный братик Гном Гномыча решил снова попытаться, протягивая к папе свои ручонки.

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