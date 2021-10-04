Ярко и не по-осеннему: Клава Кока в мини-платье оголила ноги посреди Парижа

Командировка Клавы Коки в Париж продолжается, и певица, сделав все свои дела, решила как следует нагуляться по французской столице. Много прогулок по улицам, любование достопримечательностями, безграничный шопинг – все, как любит артистка.

На этот раз певица с розовыми волосами отметилась на улицах Парижа блондинка в ярком мини-платье х-силуэта на запах, подчеркнувшем ее бесконечные длинные стройные ноги. Образ звезда дополнила открытыми босоножками – будто на улице и не осень совсем.

Подписчики не смогли не оценить новую серию снимков любимицы в ярком образе.

«Тебе так идет розовый», «Невероятно красивая», «Такая нежная», «Даришь нам лето через экран», «Красотка», «Боже.. Какая принцесса в Париже», «Милашка», — пишут в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!